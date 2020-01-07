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Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1)

BEYOĞLU'nda 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü.

07.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:36 Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1)

BEYOĞLU'nda 2  katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, yol trafiğe kapandı. 

Olay Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri bu sırada yoldan geçen yaya ve araçların olmaması olası bir faciayı engellemiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. yolu güvenlik çemberine alırken, yoldaki moloz yığınını kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

 



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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