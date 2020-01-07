Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda metruk binada çökme - Haber

Beyoğlu'nda metruk binada çökme

BEYOĞLU'nda 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.

07.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:09 Beyoğlu'nda metruk binada çökme
BEYOĞLU'nda 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. İkinci katın duvarı yola çökerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, , Firuzağa Mahallesi, Kadiriler Yokuşu Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir metruk halde olan 2 katlı binanın 2'inci katındaki duvar büyük bir gürültüyle yola çöktü. Çökme nedeniyle sokağa çıkan mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelere başladı. Yapılan ilk incelemelerde ekipler, bina içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Çökme esnasında sokak üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. 

İKİ DAKİKA ÖNCE GEÇENLER VARDI, ŞANS ESERİ KURTULDULARBüyük bir gürültüyle duvarın çöktüğünü belirten Recep Aksoy," Önce bir ses geldi. Ardından binanın duvarı olduğu gibi yola çöktü. İki dakika önce sokaktan geçenler vardı. Şans eseri kurtardılar kendileri. Onun dışında içeride kimse yoktu. Yaralanan yok çok şükür" ifadelerini kullandı. Araç ve yaya trafiğe kapatılan sokakta ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.


- İstanbul

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:19   Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Haber
14:19   İzmir'de, aranan 687 kişi yakalandı - Haber
14:19   Evinde uyuşturucu ile yakalandı - Haber
14:19   Avustralya'da Olan Yangını Anlamanızı Sağlayacak 25 Fotoğraf - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
7.01.2020 14:25:33