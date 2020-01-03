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Beyoğlu'nda metruk binada yangın

Beyoğlu'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

03.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:49
'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın girişinin kapalı olması yüzünden itfaiye ekipleri yangına arka taraftaki pencereden müdahale etti.
Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırın Sokağı'nda 20.30 sıralarında, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden sokak sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, binanın girişinin kapalı olması nedeniyle yangına arka taraftan müdahale etmek zorunda kaldı. ekibi, binanın arkasındaki pencereden müdahale ederek yangını söndürdü. Çevre sakinleri, yıllardır boş olan binanın girişinde kalan tinercilerin sık sık yangın çıkardığını söyledi.
Beyoğlu'nda metruk binada yangın

İtfaiye, Beyoğlu, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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