Beyoğlu'nda metruk binanın bir kısmı çöktü
Beyoğlu'nda, 4 katlı metruk binanın bir kısmında çökme oldu.
12.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:53
Beyoğlu 'nda, 4 katlı metruk binanın bir kısmında çökme oldu.
Alınan bilgiye göre, Firuzağa Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk bir binanın bir kısmı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın yanındaki Nöbetçi Sokağı'nı bariyerlerle trafiğe kapattı.
Ekipler, bina sahiplerine binanın tamamının yıkılması için gereğinin yapılmasını tebligatla bildirdi.
Alınan bilgiye göre, Firuzağa Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk bir binanın bir kısmı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın yanındaki Nöbetçi Sokağı'nı bariyerlerle trafiğe kapattı.
Ekipler, bina sahiplerine binanın tamamının yıkılması için gereğinin yapılmasını tebligatla bildirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Beyoğlu'nda metruk binanın bir kısmı çöktü
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