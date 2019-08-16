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BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA 2 GÜNLÜK ERKEK CESEDİ BULUNDU

Beyoğlu'nda metruk binada Türkmenistan uyrukluk bir kişinin cesedi bulundu.

16.08.2019 17:18
BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA 2 GÜNLÜK ERKEK CESEDİ BULUNDU

Beyoğlu'nda metruk binada Türkmenistan uyrukluk bir kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından ölümü şüpheli görülen ceset savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın giriş katındaki merdivenlerde hareketsiz yatan kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin tahmini iki gün önce öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında cesedin Türkmenistan uyruklu Shakir Penjiyev (32) olduğu tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından Penjiyev'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürerken, Türkmenistan uyruklu bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA 2 GÜNLÜK ERKEK CESEDİ BULUNDU

Türkmenistan, Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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