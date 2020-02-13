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Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:37

İstanbul 'ndan geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama tartışmasında kan aktı.

"MİDYE ISMARLAYALIM" TEKLİFİNE "SİZ KİM OLUYORSUNUZ" TEPKİSİ KAVGA ÇIKARTTI

Olay, 10 gün önce Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba "size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular. Teklife "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.'yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga, Umut T.'nin vurulması, çevredekilerin kaçışması ve bazı kişilerin Umut T.'nin vurulmasıyla yardıma koşmaları yer aldı.

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı

Beyoğlu, Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
KAMİL:her şey midye için. Umutlar ölmez midye bölünmez
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İĞİRENÇ:bu ne ya
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MİDYECİ:Midyeyi sana ırmarladılar kral Allah rahmet eylesin :)
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SOYDAN DONAT:midye kırmızı çizgimizdir.
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