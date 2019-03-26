Beyoğlu
'nda millet kıraathaneleri açılacak
İSTANBUL - Gençler tarafından oldukça ilgi gören millet kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak. AK Parti
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm için çok önemli olduğunu, Beyoğlu'nu daha da güzelleştirmek için millet kıraathaneleri açacaklarını söyledi.Başkan Adayı Yıldız şöyle konuştu: "Piyaleşapa Camisi'nin hemen yanındaki baruthane diye bilinen tarihi bir mekan orası, orasını millet kıraathanesi yapacağız. Gençler burada ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, muhabbet edebilecekler. Millet kıraathanelerini mahallelere kadar yayacağız.
Haydar Ali Yıldız, belediye başkan adayı, AK Parti, Beyoğlu, Politika
Kaynak: İHA