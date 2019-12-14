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Beyoğlu'nda motosikletli şahıslar parkta sohbet eden gruba ateş açtı: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda parkta sohbet eden gruba, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi rastgele ateş açtı.

14.12.2019 00:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:37Beyoğlu'nda motosikletli şahıslar parkta sohbet eden gruba ateş açtı: 2 yaralı
'nda parkta sohbet eden gruba, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi rastgele ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 23.30 sularında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş parkta sohbet ettiği sırada, kimliği belirsiz 2 kişi ve henüz plakası belirlenemeyen motosikletle geldi. Kimliği belirsiz 2 kişiden biri yanındaki tabancayla sohbet eden gruba rastgele ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran gruptan Kerem G. ayağından yaralandıktan sonra korunmak için parkın aşağısına, her iki ayağından yaralanan Kürşat Y. ise kendini parkın merdivenlerine doğru attı. Motosikletle gelen kasklı şahıslar, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve zırhlı araçla çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kayıplara kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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