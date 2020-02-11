Beyoğlu'nda odasında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

BEYOĞLU'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay,, Kulaksız Mahallesi, Nalıncı Bayır Sokakta dün gece 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında ailesi ile birlikte kalan 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin akşam saatlerinde odasına geçti. Kimliği belirlenemeyen saldırgan Ustahüseyin'in oturduğu odanın penceresine yaklaşıp ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği 20 yaşındaki genç kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesleriyle nedeniyle yaşadığı kısa süreli paniği atlatan yaralı gencin annesi Zeynep Ustahüseyin, oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Niyazi Ustahüseyin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ANNE ÖLÜYORUM' DİYEREK KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

Kardeşinin ' Anne ölüyorum' diyerek kendisini odasından dışarı attığını anlatan abla Ayşen Sessiz," Odada sigara içmiştik. Duman çıksın diye camları açtık. Babamız rahatsızdı. Ben odadan çıktım, içeri geçtim. Annemlerle oturuyorduk. Birden silah sesi duyduk. Biz asker eğlencesi sandık. Kardeşim bacağını tutarak dışarı attı kendini. 'Anne ben ölüyorum' dedi. Önce ayağından vuruldu zannettik ama yere düştüğünde gömleğinin içinden kanlar geldiğini gördük. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ, ASKERE GİDECEKTİ

Başka annelerin canı yanmaması için sorumluların bulunmasını isteyen Ayşen Sessiz," Biz bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Başka canlar yanmasın. Benim annemin canı yandı, başka annelerin canı yanmasın. Üç gün sonra doğum günüydü. Askere gidecekti" şeklinde konuştu.

Silahlı saldırı sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Niyazi Ustahüseyin'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri ise Ustahüseyin'in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili çalışmalara başlayarak kaçan şüphelinin peşine düştü.

- İstanbul