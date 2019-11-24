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Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu!

İstanbul Beyoğlu'nda sürekli evden kaçan oğlu ile tartışan baba önce oğluna kurşun yağdırdı, ardından da olaya müdahale eden bir komiseri bacağından vurdu. Saldırgan baba, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

24.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:22Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu!

'nda evden kaçan oğlu ile tartışan baba, önce oğlunu ardından da olaya müdahale eden bir komiseri vurdu. Saldırgan baba polis tarafından vurularak yakalandı. 3'ü de bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCE OĞLUNU ARDINDAN DA KOMİSERİ VURDU

Olay, saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli evden kaçan oğlu İlhan T.'yi Cinderesi Parkı'nın yanında bulunan, Yeni Bostan Sokak'ta yakalayan Bülent T. önce oğlu ile tartıştı. Ardından üzerinde bulunan silahını çıkaran Bülent T. oğluna kurşun yağdırdı.

Olayın meydana geldiği bölgede uygulama yapan polis ekipleri, olaya müdahale etti. Oğluna kurşun yağdıran Bülent T. olay yerine gelen ekibin içinde bulunan bir komiseri de bacağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan baba, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan İlhan T.'nin bacaklarına çok sayıda mermi isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"ARKADAŞIM EVDEN KAÇMIŞTI"

Yaşananları anlatan görgü tanıkları, Bülent T.'nin oğlunun ararken onu vuracağını söylediğini belirterek, "İlhan benim arkadaşım evden kaçmıştı. Babası onu arıyordu birkaç gündür. Onu vuracağım falan diyordu. Burada yakalamış. Birkaç el ateş etmiş. Sonra kaçmış" dedi. Başka bir görgü tanığı ise, polis memurunun seken mermiden yaralandığını ifade ederek, "Vurduktan sonra çocuğu geri gitti. Kaçtı Herhalde motoruna yanına şarjörünü yenilemeye. Polislerin arasından gizlice geldi bir daha vurdu. Sonra çocuk sürünerek binanın içine kaçtı. Ondan sonra sivil polis ateş açtı babasına. Babasının attığı mermi sekerek polisin ayağına gelmiş" dedi.


İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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