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Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHABeyoğlu'nda evden kaçan oğlu ile tartışan baba, önce oğlunu ardından da olaya müdahale eden bir komiseri vurdu.

24.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:52
Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHA
'nda evden kaçan oğlu ile tartışan baba, önce oğlunu ardından da olaya müdahale eden bir komiseri vurdu. Saldırgan baba polis tarafından vurularak yakalandı. 3'ü de bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli evden kaçan oğlu İlhan T.'yi Cinderesi Parkı'nın yanında bulunan, Yeni Bostan Sokak'ta yakalayan Bülent T. önce oğlu ile tartıştı. Ardından üzerinde bulunan silahını çıkaran Bülent T. oğluna kurşun yağdırdı.
OLAYA MÜDAHALE EDEN KOMİSERİ DE VURDU
Olayın meydana geldiği bölgede uygulama yapan polis ekipleri, olaya müdahale etti. Oğluna kurşun yağdıran Bülent T. olay yerine gelen ekibin içinde bulunan bir komiseri de bacağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan baba, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan İlhan T.'nin bacaklarına çok sayıda mermi isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
'ARKADAŞIM EVDEN KAÇMIŞTI
Yaşananları anlatan görgü tanıkları, Bülent T.'nin oğlunun ararken onu vuracağını söylediğini belirterek, 'İlhan benim arkadaşım evden kaçmıştı. Babası onu arıyordu birkaç gündür. Onu vuracağım falan diyordu. Burada yakalamış. Birkaç el ateş etmiş. Sonra kaçmış dedi. Başka bir görgü tanığı ise, polis memurunun seken mermiden yaralandığını ifade ederek, 'Vurduktan sonra çocuğu geri gitti. Kaçtı Herhalde motoruna yanına şarjörünü yenilemeye. Polislerin arasından gizlice geldi bir daha vurdu. Sonra çocuk sürünerek binanın içine kaçtı. Ondan sonra sivil polis ateş açtı babasına. Babasının attığı mermi sekerek polisin ayağına gelmiş dedi.
Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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