İstanbul'da ölü bulunan İngiliz eski istihbaratçıya Suriyeli isimden dikkat çeken kargo

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde Nihad Sarmini'nin adının yazıldığı görüldü. Paketin üzerinde adı yazan Sarmini'nin Mesurier'in ölümüyle ilgili sosyal medyada üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in Karaköy'de evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Sabah saatlerinde Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

SURİYELİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN KARGO

Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda 'Daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz!' derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı.

Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlibli olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

EŞİ EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ

Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı.

RUSYA'YA SUÇLAMA

Öte yandan, ölü bulunan Mesurier için İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, Rusya'yı suçladı. Tugendhat, ölü bulunan istihbaratçının Rusya tarafından hedef gösterildiğini söyledi.

Financial Times gazetesine açıklama yapan Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, "Suriye'de insan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı." ifadelerini kullandı.