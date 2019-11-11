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Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski ingiliz istihbarat subayı çıktı

BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI (öler kişinin fotoğrafı)Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf...

11.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:05
BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI (öler kişinin fotoğrafı)
Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.
Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TANIDIK İSİM ÇIKTI
Yapılan incelemede cesetin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi.
48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.
Le Mesurier'in eşinin ilk ifadesinde saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalınması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi
Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski ingiliz istihbarat subayı çıktı

Güncel

Kaynak: DHA


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