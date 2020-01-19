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Beyoğlu'nda otelde yangın -1

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHABeyoğlu'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

19.01.2020 18:27 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:29
Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Hüseyin Ağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelin 3'üncü katında çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencerelerden alevlerin dışarı fırladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
Beyoğlu'nda otelde yangın -1

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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