Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri - Haber

Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş konser verdi.

07.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:59
Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş konser verdi.
Grandpera Emek Sahnesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş birçok Türk musikisi şarkısı seslendirdi.
Değer Otizm Derneği'nin 5. yılı etkinlikleri kapsamındaki konserin tüm gelirleri derneğe aktarılarak otizm farkındalığı için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak.
Değer Otizm Derneği Başkanı Hatice Şule Gökırmak konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mucize Doktor dizisiyle son dönemlerde otizm farkındalığının arttığını söyledi.
Otizmin bir hastalık olmadığının altını çizen Gökırmak, kendisinin de iki kızının otizmli olduğunu ve dernek olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:30 Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı - Haber
00:29 Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın - Haber
00:26 Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haber
00:23 Gıda yüklü TIR alev alev yandı - Haber
00:22 BALKANLARIN GELENEKSEL LEZZETİ KURU ET SOFRALARI SÜSLEMEYE DEVAM EDİYOR - Haber
23:56 Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
21:07 Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
8.12.2019 00:47:34