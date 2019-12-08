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Beyoğlu'nda "otizme farkındalık" konseri

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konser ilgi gördü.

08.12.2019 00:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:16Beyoğlu'nda
Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konser ilgi gördü.
Grandpera Emek Sahnesi'ndeki konserde Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş, Türk sanat müziğinden eserler seslendirdi.
Değer Otizm Derneği'nin 5. yılı etkinlikleri kapsamındaki konserin gelirleri otizm farkındalığı için yürütülen çalışmalara aktarılacak.
Dernek başkanı Hatice Şule Gökırmak konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmin bir hastalık olmadığını söyledi. Gökırmak, iki kızının da otizmli olduğunu, dernek olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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