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Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

BEYOĞLU Atatürk Köprüsü girişinde içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil takla attı.

08.02.2020 04:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 04:29
BEYOĞLU Atatürk Köprüsü girişinde içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 'den Aksaray istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JF 5873 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki demir bariyerlere vurarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

Atatürk köprüsü, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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