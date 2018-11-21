Beyoğlu'nda Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Beyoğlu
'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi Kabataş
Tramvay Durağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye, O.Y'nin kullandığı 34 FA 9509 plakalı araç çarptı.
Yaralanan M.K, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Şişli
Etfal Hamidiye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Sürücü ifadesinin alınması amacıyla karakola götürülürken, yaralı M.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kabataş,Beyoğlu
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:47