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BEYOĞLU'NDA PASTANEDE YAŞLI ADAMIN CESEDİ BULUNDU

BEYOĞLU'nda pastanenin ikinci katında yaşlı bir kişinin cesedi bulundu.

25.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:55
BEYOĞLU'nda pastanenin ikinci katında yaşlı bir kişinin cesedi bulundu.
Beyoğlu Bahriye Caddesi Kasımpaşa Camii Sokakta bulunan pastanenin ikinci katında kalan ve isminin Erdoğan olduğu öğrenilen 80 yaşlarındaki kişinin cesedi bulundu. Mahallelinin bir kaç gündür yaşlı adamdan haber alamaması üzerine gittiği pastanede bulduğu ceset için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tulum, maske ve gözlük takarak cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı. Sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, cenazenin götürülmesi için olay yerine cenaze aracı getirildi. İncelemelerin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. BEYOĞLU’NDA PASTANEDE YAŞLI ADAMIN CESEDİ BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel

Haberin Videosu :

BEYOĞLU'NDA PASTANEDE YAŞLI ADAMIN CESEDİ BULUNDU

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