Beyoğlu'nda polise motosiklet çarptı

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmek isteyen sivil polise motosiklet çaptı. Kazayı haber alan meslektaşları olay yerine akın etti. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil koruma polisi yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Şişhane yönünde ilerleyen motosiklet polise çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru yaralanırken motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hem yaralı polisin hem de motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü kask ve koruyucu kıyafetler kullandığı için kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meslektaşlarının kaza geçirdiğini duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.