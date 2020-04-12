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Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde polislere ateş açan ve vurularak yaralanan saldırgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:33
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O sırada olay yerinde görevli polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

İfadesinde isminin Ali M. olduğunu söyleyen saldırgan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. ve Gökhan O.'yu önce yumruk atarak darp etti. Kargaşada komiser Murat T.'nin silahını alıp ateş eden saldırgan Gürhan K.'yı sağ ve sol kolundan yaraladı.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı polisler ve saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı saldırganın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, 3. Sayfa

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