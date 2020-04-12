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Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda biri silahla, biri darp sonucu olmak üzere iki polisin yaralandığı olayda, silahla vurularak yaralı bir şekilde ele geçirilen kimliği belirsiz şüpheli, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

12.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:05
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti
Beyoğlu 'nda biri silahla, biri darp sonucu olmak üzere iki polisin yaralandığı olayda, silahla vurularak yaralı bir şekilde ele geçirilen kimliği belirsiz şüpheli, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında akşam saat 21.00 sıralarında benzin istasyonunda markete girmeye çalıştığı sırada görevliler tarafından uyarılmış daha sonra olay yerine gelen polislerle yaşanan arbedede polisin yere düşen silahını alarak ateş açmıştı. Olayda biri silahla biri de darpla olmak üzere iki polis yaralanmış, saldırgan ise vurularak yaralı bir şekilde ele geçirilmişti. Yaralı polisler ve saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı saldırganın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel
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