Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı(
BEYOĞLU'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu.
11.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:13
Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.- İstanbul
Kaynak: DHA