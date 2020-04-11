Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI:   2 POLİS YARALI (SİLAH SESLERİ KAMERADA)

Beyoğlu'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu.

11.04.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:29
BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI:   2 POLİS YARALI (SİLAH SESLERİ KAMERADA)

Beyoğlu 'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı. Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında  meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna  girmek istedi. O sırada olay yerine polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Kimliği henüz belli olmayan kişi  kargaşada polisin silahını alarak sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Takviye gelen polis ekipleri kısa süre saldırgan ile çatıştıktan sonra  saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Silahlı çatışmadan sonra olay yerine  çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat  polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

SİLAH SESLERİ

Çatışmanın yaşandığı anda silah sesleri ise olay yerine yakın bir binada oturan vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Haberler ›› Güncel ››BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI:   2 POLİS YARALI (SİLAH SESLERİ KAMERADA) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:02: Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü - Haber 23:01: EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI - Haber 23:01: Rusya'da bir hastanede 180 doktora korona virüs bulaştı - Haber 23:00: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haber 22:54: Koronavirüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber