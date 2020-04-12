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BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI:  2 POLİS YARALI, SALDIRGAN ÖLDÜ-Ek bilgiyle

Beyoğlu'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu.

12.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:46
BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI:  2 POLİS YARALI, SALDIRGAN ÖLDÜ-Ek bilgiyle
Beyoğlu 'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada bir polis, yaşanan arbedede ise başka bir polis olmak üzere iki polis yaralandı. Çatışmada yaralanan saldırgan ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 POLİS YARALI

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında  meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna  girmek istedi. O sırada olay yerinde görevli polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. İfadesinde isminin Ali M. olduğunu söyleyen saldırgan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. ve Gökhan O.'yu önce yumruk atarak darp etti. Kargaşada komiser Murat T.'nin silahını alıp ateş eden saldırgan Gürhan K.'yı sağ ve sol  kulundan yaraladı.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Takviye gelen polis ekipleri ile  yaşanan çatışmanın ardında saldırgan sağ ve sol bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat  polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

ÇATIŞMA ANI AMATÖR KAMERADA

Çatışma anı ise olay yerine yakın bir binada oturan vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, Güncel
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