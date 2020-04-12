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BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 2 POLİS YARALI, SALDIRGAN ÖLDÜ- ek bilgilerle geniş haber-2

Beyoğlu'nda bir kişi kendisini gözaltına almaya geldiğini zannettiği polislere silahlı saldırıda bulundu.

12.04.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:57
BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 2 POLİS YARALI, SALDIRGAN ÖLDÜ- ek bilgilerle geniş haber-2

Beyoğlu 'nda bir kişi kendisini gözaltına almaya geldiğini zannettiği polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı. Saldırgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

POLİSLERE SALDIRMADAN ÖNCE BAŞKASINI BIÇAKLAMIŞ

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında  meydana geldi. Irmak Caddesi'nde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Ali M. olay yerinde kaçtı. Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonuna geldikten hemen sonra tesadüfen istasyona giren polis ekiplerini gören Ali M. paniğe kapıldı. Polislerin kendisini gözaltına almaya geldiğini zannedip polislere saldırdı. Çıkan arbede de komiser yardımcısı Murat T.'nin yere düşen silahını alıp sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. sağ ve sol kolundan Gökhan O. ise darp sonucu yaralandı.

SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ

Takviye gelen polis ekipleri ile  kısa süre saldırganın çatışmasının ardında polislere ismini Ali M. olarak tanıtan kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Silahlı çatışmadan sonra olay yerine  çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine özel harekat  polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Polisler ile çatışma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, Güncel
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