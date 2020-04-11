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Beyoğlu'nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı İki polisin yaralandığı olayda şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında markete girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, çıkan arbedede bir polisin yere düşen silahını alarak çevreye ateş açtı.

11.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:48
Beyoğlu 'nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
İki polisin yaralandığı olayda şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
İSTANBUL - Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında markete girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, çıkan arbedede bir polisin yere düşen silahını alarak çevreye ateş açtı. Olayda iki polis yaralanırken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi benzin istasyonundaki markete girmeye çalıştı. Market çalışanlarının içeri almadığı şüpheli ile çalışanların arasında yaşanan tartışmaya olay yerinde bulunan polisler müdahil oldu. Şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polisin silahı yere düştü. Yere düşen silahı alan saldırgan rast gele çevreye ateş açtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.
Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılan polislerin birinin silahla yaralandığı birinin ise aldığı darbe sonucu yaralandığı öğrenildi. Polisler ve şüpheli tedavi altına alınırken, polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyoğlu’nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa
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