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Beyoğlu'nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Beyoğlu'nda markete girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, çıkan arbedede bir polisin yere düşen silahını alarak çevreye ateş açtı.

11.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:01
Beyoğlu 'nda markete girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, çıkan arbedede bir polisin yere düşen silahını alarak çevreye ateş açtı. Olayda 2 polis yaralanırken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi benzin istasyonundaki markete girmeye çalıştı. Market çalışanlarının içeri almadığı şüpheli ile çalışanların arasında yaşanan tartışmaya olay yerinde bulunan polisler müdahil oldu. Şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polisin silahı yere düştü. Yere düşen silahı alan saldırgan rastgele çevreye ateş açtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.
Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılan polislerin birinin silahla yaralandığı birinin ise aldığı darbe sonucu yaralandığı öğrenildi. Polisler ve şüpheli tedavi altına alınırken, polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA) Beyoğlu’nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, Güncel
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