Beyoğlu'nda "Şeb-i Arus" Programı Düzenlendi

Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, "Bütün öğretiler, bütün kitaplar, 'Önce kendini tanı.' der. Kendini tanımak, varlığın sırlarına şahit olmak için en önemli adımdır." dedi.
Demircan, Galata
Mevlevihanesi'nde Hazreti Mevlana
'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü sebebiyle düzenlenen "Şeb-i Arus" programında konuştu.
Beyoğlu Galata Mevlevihanesi'nin yüzyıllarca insanları sevgiye, merhamete ve kendini tanımaya davet ettiğini dile getiren Demircan, "Burası umut dergahıdır. Kimse nasipsiz kalası değildir. Hepimiz yolcuyuz. Belki de dünya yolculuğunda kendimize gitmeye çalışıyoruz. Ne mutlu kendine gidenlere. Kendimizi aramak ve bulmak. İşte bütün mesele bu. Bütün öğretiler, bütün kitaplar, 'Önce kendini tanı.' der. Kendini tanımak, varlığın sırlarına şahit olmak için en önemli adımdır." diye konuştu.
İnsanın yanına iyilikten başka azık alamayacağını aktararak, insanın kainatın göz bebeği olduğunu söyledi.
Tören, mevlevi dervişlerinin Sema Ayin-i Şerifi icrasıyla sona erdi.
Program öncesinde davetlilere mevlevihane avlusunda tekke pilavı, ayran ve tatlı ikram edildi.
Mevlana Celaleddin Rumi,Galata,Ahmet Misbah Demircan,Beyoğlu
13 Aralık 2018 Perşembe 21:28