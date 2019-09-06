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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

06.09.2019 07:34
İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, olay yerini güvenlik şeridine alan polis ekiplerince yapılan incelemede, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırıda yaralanan 1 kişi de ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede polis ekiplerinin inceleme ve araştırmaları devam ediyor.
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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