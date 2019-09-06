Haberler» Güncel» Haber

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

BEYOĞLU'nda husumetli olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi sığındığı börekçi de hayatını kaybetti.

06.09.2019 08:33 Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
BEYOĞLU'nda husumetli olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi sığındığı börekçi de hayatını kaybetti. Bir kişi de seken kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandı. Saldırgan olaydan kısa bir süre sonra silahıyla yakalandı.
Olay, Okmeydanı Anadolu Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marangozluk yapan Bayram Kartal, işe gitmek için yürüdüğü sırada, husumetli olduğu öğrenilen M. A. Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Kartal o sırada önünde olduğu börekçiye sığındı. Saldırgan, börekçinin önüne gelerek Bayram Kartal'a birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Bu sırada, börekçinin önünde bir masada yemek yiyen Yüksel Türk de, seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Türk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayram Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu. Eşkali belirlenen saldırganı bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, bir süre sonra M.A.Y.'yi silahıyla birlikte yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, polisin soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Bayram Kartal, Okmeydanı, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:48   Gençlerin tehlikeli eğlencesi
09:46   Çarşamba Belediye Meclisi Toplantısı
09:46   Zarif'ten ab yetkilisine 'nükleerde 3. adım' mektubu
09:45   'Gazın var' denilerek gönderdi, gerçek 4 yıl sonra ortaya çıktı
09:45   Vali Memiş; "Takdirlik bir iş"
09:44   "Özel dedektiflik" dolandırıcıların gözdesi
09:44   Özbekistan yeni serbest bölgeyle ticarete hız verecek