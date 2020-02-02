Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı - Haber

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilden yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

02.02.2020 08:13 | Son Güncelleme: 02.02.2020 08:15
'nda seyir halindeki otomobilden yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu, bir eğlence kulübünün önünde bekleyen U.T ağır yaralandı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen U.T.'yi ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, otomobille kaçan 4 şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 08:54:43