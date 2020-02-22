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Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri ağır 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 04:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 04:43
'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokakta, henüz belirlenmeyen bir nedenle 2 kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Bu arada, yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kaçan saldırganların yakalanması çalışmaları ise sürüyor.
Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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