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BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ

BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye yüzü kapalı bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi.

12.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:44BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ
BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye yüzü kapalı bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden kaçarken başından vurularak, ağır yaralanan kahvehaneci Fuat Battal hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye gelen yüzü kapalı, silahlı kişi kahvehane işletmecisi Fuat Battal'ı (53) tabancayla başından vurdu. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu.

"SİLAH SESİNİ DUYUNCA YERE YATTIK, ÇOK KORKTUK"

Bu sırada olayı duyup koşarak gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi. Başından vurulan Fuat Battal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Battal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sırasında kahvehanede bulunan kişi "İçeride oturuyorduk, silah sesini duyunca yere yattık, çok korktuk" diye konuştu. kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ/

-Hayatını kaybeden kahvehanecinin fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/

-Olay yeri

-Polisin emniyet şeridi

-Olay yerindeki kalabalık

-Sağlık ekiplerinin yaralıya kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunması

-Olayı duyup koşarak gelen yaralı yakınları

-Yaralı yakınlarının sinir krizi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

-Saldırı sırasında kahvehanede bulunan kişi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kasımpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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