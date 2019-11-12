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Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan  kahvehaneci hayatını kaybetti

BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye yüzü kapalı bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi.

12.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:45Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan  kahvehaneci hayatını kaybetti
BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye yüzü kapalı bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden kaçarken başından vurularak, ağır yaralanan kahvehaneci Fuat Battal hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye gelen yüzü kapalı, silahlı kişi kahvehane işletmecisi Fuat Battal'ı (53) tabancayla başından vurdu. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu.

"SİLAH SESİNİ DUYUNCA YERE YATTIK, ÇOK KORKTUK"

Bu sırada olayı duyup koşarak gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi. Başından vurulan Fuat Battal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Battal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sırasında kahvehanede bulunan kişi "İçeride oturuyorduk, silah sesini duyunca yere yattık, çok korktuk" diye konuştu. kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Kasımpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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