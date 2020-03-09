Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:54
Beyoğlu 'nda silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesine ait bakkalı işleten Halef Elğaz, çalıştığı sırada T.K isimli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateşle başından ve göğsünden yaralanan Elğaz, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte yakalanan zanlının, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesine ait bakkalı işleten Halef Elğaz, çalıştığı sırada T.K isimli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateşle başından ve göğsünden yaralanan Elğaz, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte yakalanan zanlının, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Etiketler : Örnektepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Beyoğlu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Güncel
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek