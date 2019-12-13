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BEYOĞLU'NDA SİMİT FIRININDA YANGIN

Beyoğlu'nda simit fırınında çıkan yangında üst katta iki kişi mahsur kaldı.

13.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:32BEYOĞLU'NDA SİMİT FIRININDA YANGIN

'nda simit fırınında çıkan yangında üst katta iki kişi mahsur kaldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu sokakta bulunan simit fırınında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İki katlı binanın giriş katında simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamuller üreten tarihi fırında çıkan yangın nedeniyle üst katta bulunan iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılıp oksijen verilen iki kişi daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki itfaiye, sağlık ve polis ekipleri

- ekiplerinin çalışmaları

-Yangından kurtarılan kişi (Ayakkabısız)

-Yangından kurtarılan diğer kişi (Ambulans içinde ilk müdahale yapılıyor)

-Yangın çıkan tarihi fırın

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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