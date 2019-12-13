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Beyoğlu'nda simit fırınında yangın

Tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangında iki kişi dumandan etkilendi.

13.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:46
Tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
'nda simit fırınında çıkan yangında üst katta iki kişi mahsur kaldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu sokakta bulunan simit fırınında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İki katlı binanın giriş katında simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamuller üreten tarihi fırında çıkan yangın nedeniyle üst katta bulunan iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılıp oksijen verilen iki kişi daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beyoğlu'nda simit fırınında yangın

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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