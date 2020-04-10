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BEYOĞLU'NDA SOKAĞA ÇIKMALARI YASAK OLAN VE DİLENİP MENDİL SATAN ÇOCUKLAR KAMERADA

BEYOĞLU'NDA SOKAĞA ÇIKMALARI YASAK OLAN VE DİLENİP MENDİL SATAN ÇOCUKLAR KAMERADAOğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

10.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:59
BEYOĞLU'NDA SOKAĞA ÇIKMALARI YASAK OLAN VE DİLENİP MENDİL SATAN ÇOCUKLAR KAMERADA
Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle bir dizi tedbir alındı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen, dilenciler hiçbir önlem almadan cadde ve sokaklarda dileniyor. O anlar kameralara yansıdı.
Beyoğlu 'nda bir kadın, iki çocukla sokağa çıkarak trafik ışıklarında dilencilik yaptı. Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi'nde maskesiz oldukları görülen anne ve çocukların kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanlarına yaklaşarak para istedikleri görüldü. Bunun yanı sıra mendil satan maskesiz çocuklar da seyir halindeki otomobillerin önlerine atlayarak trafiği tehlikeye soktu. Bu arada trafik ışıklarında sürücülerden para isteyen bir çocuk anne ve babasının evde olduğunu söyleyerek "Ekmek parası için dışarı gönderdiler " dedi. BEYOĞLU’NDA SOKAĞA ÇIKMALARI YASAK OLAN VE DİLENİP MENDİL SATAN ÇOCUKLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Anne, DHA, Güncel
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