Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı - Haber

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı

BEYOĞLU'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 03:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:16Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı
BEYOĞLU'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

'nda 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 2 kişi yaralandı.  Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01: 00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta  silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarlar olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.  Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


- Bakırhan

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  22 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
22.02.2020 03:32:50