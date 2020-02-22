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BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Beyoğlu'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:11BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 2 kişi yaralandı.  Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01: 00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta  silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarlar olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.  Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


- Bakırhan

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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