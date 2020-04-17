BEYOĞLU'NDA SOKAKTA KALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK DENETİM
Beyoğlu'nda, polis, sokakta yaşayan 18 yaş altı çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.
17.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:20
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine Tarlabaşı'nda, 18 yaş altı çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi. Metruk binalara operasyon yapan polisler, burada yaşayan kişilerin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan incelemelerde, yaşı 18'in altında olduğu tespit edilen çocuklar Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada, kimlik tespiti yapılacak çocuklardan ailesine ulaşılanların, ailelerine teslim edileceği öğrenilirken, ailesi olmayanların ise çocuk yurtlarına yerleştireceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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