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Beyoğlu'nda "Sosyal mesafe" denetimi

Beyoğlu'nda "Sosyal mesafe" denetimi Polis, sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuların yerlerini tek tek değiştirdi Beyoğlu'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyararak, yan yana ve birbirlerine yakın oturan...

13.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:52
Beyoğlu 'nda "Sosyal mesafe" denetimi
Polis , sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuların yerlerini tek tek değiştirdi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyararak, yan yana ve birbirlerine yakın oturan kişileri tek tek ayırdı.
Beyoğlu'nda İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında toplu taşıma araçlarında "Sosyal mesafe" denetlemesi gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, cadde üzerinden geçen toplu taşıma araçlarını denetleme noktasına alarak otobüslerin içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Otobüslerde kimi yolcuların sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana ya da birbirlerine yakın şekilde oturduğu görüldü. Polis bu kişilerin yerlerini tek tek değiştirerek kurala uymaları konusunda kendilerini uyardı. Beyoğlu’nda ’Sosyal mesafe’ denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa
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