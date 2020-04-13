Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beyoğlu'nda "sosyal mesafe" denetlemesi

Beyoğlu'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyararak, yan yana ve birbirlerine yakın oturan kişileri tek tek ayırdı.

13.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:55
Beyoğlu'nda
Beyoğlu 'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyararak, yan yana ve birbirlerine yakın oturan kişileri tek tek ayırdı.
Beyoğlu'nda İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında toplu taşıma araçlarında "Sosyal mesafe" denetlemesi gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, cadde üzerinden geçen toplu taşıma araçlarını denetleme noktasına alarak otobüslerin içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Otobüslerde kimi yolcuların sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana ya da birbirlerine yakın şekilde oturduğu görüldü. Polis bu kişilerin yerlerini tek tek değiştirerek kurala uymaları konusunda kendilerini uyardı.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››Beyoğlu'nda 'sosyal mesafe' denetlemesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber 16:24: Van'daki eczaneler dezenfekte edildi - Haber 16:24: Gençlik Merkezi personelinden sağlık çalışanlarına 5 bin maske - Haber 16:23: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI - Haber 16:23: Fırın ve unlu mamul satış noktalarına sıkı denetim - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler