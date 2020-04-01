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) BEYOĞLU'NDA SOSYAL MESAFE KURALI DENETİMİ

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor.

01.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:27
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi Amirliğine bağlı resmi ve sivil ekipler İstiklal Caddesi'nde bulunan banka önlerinde sosyal mesafeyi koruma kuralına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi Amirliğine bağlı resmi ve sivil ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlar ve banka önünde oluşan kalabalıklar sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılıyor. Bunun yanı sıra cadde üzerinde devriye görevinde bulunan bir ekip otosundan da vatandaşlardan evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuluyor.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gün boyu ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. ) BEYOĞLU’NDA SOSYAL MESAFE KURALI DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Beyoğlu, Güncel

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) BEYOĞLU'NDA SOSYAL MESAFE KURALI DENETİMİ
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