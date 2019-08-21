Haberler» Güncel» Haber

BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

BEYOĞLU Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önünde bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

21.08.2019 03:10
BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI
BEYOĞLU Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önünde bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önündeki otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında unutulan çanta polisi ihbar üzerine harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri alanı güvenlik çemberine aldı. Daha sonra ise bomba imha uzmanı olay yerine gelerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.
CADDE ULAŞIMA KAPATILDI
Öte yandan, şüpheli çanta ihbarı üzerine polis ekipleri Bahariye Caddesi'ni tamamen ulaşıma kapattı. Çantanın fünye ile kontrollü şekilde patlatılmasının ardından ulaşım normale döndü.
BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Bahariye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:31   İkitelli'de kozmetik firmasına ait imalathanede yangın
03:30   İKİTELLİ'DE KOZMETİK FİRMASINA AİT İMALATHANEDE YANGIN
03:15   Beyoğlu'nda şüpheli çanta alarmı
03:14   Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
03:10   İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1) - ek fotoğraflar
03:10   BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI
03:09   BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI