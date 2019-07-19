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Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde erkek cesedi bulundu.

19.07.2019 04:54
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde vatandaşların yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördükleri ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 22 yaşındaki A. E'ye ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerin ardından, A. E'nin cesedi morga götürüldü. Beyoğlu'nda şüpheli ölüm
Kaynak: AA
İstanbul, Beyoğlu, Polis, Güncel

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