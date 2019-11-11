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Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHABEYOĞLU Kılıç Ali Paşa Cami yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu.

11.11.2019 07:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 07:41
Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
BEYOĞLU Kılıç Ali Paşa Cami yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmaları sürerken, ölüm nedeni ise araştırılıyor.
Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken; cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesetle ilgili, kimlik belirleme çalışmaları sürerken ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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