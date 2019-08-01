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Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kadının çantasını kapkaç yapan şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kadının çantasını kapkaç yapan şahıs yakalandı Şahsın çantayı alarak kaçma anı kameradaİSTANBUL - Beyoğlu'da Suriye uyruklu bir kadının içerisinde 400 dolar ve bin 275 TL bulunan çantasını kapkaç yapan şahıs, kaçarken kıs kıvrak yakalandı.

01.08.2019 16:18
Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kadının çantasını kapkaç yapan şahıs yakalandı
Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kadının çantasını kapkaç yapan şahıs yakalandı
Şahsın çantayı alarak kaçma anı kamerada
İSTANBUL - Beyoğlu'da Suriye uyruklu bir kadının içerisinde 400 dolar ve bin 275 TL bulunan çantasını kapkaç yapan şahıs, kaçarken kıs kıvrak yakalandı. "Gasp" ve "evden hırsızlık" konularından suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahıs tutuklandı.
Olay, 25 Temmuz günü Beyoğlu ilçesi Ermeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sat 16.00 sıralarında Suriye uyruklu Shahıra A. isimli kadının içerisinde 400 dolar ve bin 275 TL para bulunan çantası kapkaç yöntemi ile çalındı. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Vedat İ. isimli erkek şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde bir binanın çatı katında elinde çanta ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi
Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın "gasp" ve "evden hırsızlık" konularından suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Şahıs emniyete yapılan işlemlerin ardından 26 Temmuz günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Beyoğlu, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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