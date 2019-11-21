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BEYOĞLU'NDA TACİZ İDDİASI, MAHALLELİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Beyoğlu'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi.

21.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:56BEYOĞLU'NDA TACİZ İDDİASI, MAHALLELİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Sopalarla öldüresiye dövülen kişi polise teslim edildi.

Olay pazartesi akşamı saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli çocukları taciz ettiği iddia edilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi. Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli daha sonra içeri girerek, tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darp ederek dışarı çıkardı. Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurarak linç etmek istedi. verilmesi üzerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırdı. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla, hastaneye kaldırıldı.

Bir mahalle sakini "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Dövülen kişi

-Yerde oturan kişinin başı ve yüzündeki kanlar

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Yerdeki sopalar

-Dövülen kişinin ambulansa binmesi

-Dövülen kişinin oturduğu bina giriş kapısının kırılan camı

-Camını kırmak için kullanılan taş

-Mahalle sakini ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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